جناح فلسطين بمعرض الكتاب: هذه القطعة من المعرض هي قبلتنا نحو مصر

قال ناجي الناجي، المستشار الثقافي بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، إن فلسطين لم تغب يوما عن معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف الناجي، خلال لقاء خاص داخل معرض الكتاب، ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن معرض الكتاب يمثل بالنسبة لفلسطين حدثا استثنائيا، إلا أنه نتيجة لصعوبة الحدث غير المسبوقة وحرب الإبادة الجماعية الذى يتم فى فلسطين، كان هناك سؤال: “هل ستكون فلسطين حاضرة بالمعرض فى ظل هذه الظروف؟”.

وتابع: “الحقيقة بعد مداولات طويلة قررنا أنه خاصة فى هذا العام لابد أن يكون صوت فلسطين حاضرا وتسليط الضوء على كل ما يمر فى فلسطين بتلك الظروف، ولسنا مجرد أرقام، ونتفق مع مصر”.

وأشار إلى أن أجمل رسالة من الممكن أن تصل للشعب الفلسطيني الصامد أن يأتوا إلى معرض الكتاب ويروا أن جناح فلسطين هو جناح قياسي، معقبا: “هذه القطعة من المعرض هي قبلتنا نحو مصر”.