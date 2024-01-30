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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعلن توصيات مؤتمر STEM .. تغيير اسم مدارس المتفوقين أبرزها

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  توصيات مؤتمر نظام التعليم STEM المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، تحت عنوان الواقع والطموحات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وتمثلت توصيات مؤتمر نظام التعليم STEM فيما يلي :

  • إقامة مدرسة STEM فى كل محافظة بدون إقامة من أجل توفير تكلفة إقامة الطلاب …  حيث أن  هذه مدارس STEM تكون داخلى مما يتطلب تكلفة كبير للغاية
  • عمل شراكات مع المجتمع المدني ورجال الأعمال للتوسع فى هذه مدارس STEM
  • توفير منح لطلاب مدارس STEM و وضع آليات للمنح مع وزارة التعليم العالي لأن طلاب مدارس STEM هم من سيصنعون الفارق.
  • نقل تجربة مدارس المتفوقين STEM إلى التعليم العام بتطبيق المشروعات البحثية المطبقة فى مدارس المتفوقين في مدارس التعليم العام وذلك من الصف السادس الابتدائي إلى المرحلة الثانوية.
  • تحويل مدارس STEM إلى" STEAM" بغرض إدخال الجوانب الفنية ، بحيث تشمل المهارات الفنية والثقافية والتي تنمي القيم والعلوم الإنسانية للطلبة.
  • توفير  قاعدة بيانات خاصة بالطلبة والطالبات بمدارس STEM ودعوتهم للإحتفال سنويا.
  • إنشاء منصة على اليوتيوب لمشروعات طلبة STEM وصندوق لحماية المبتكرين وحقوق الملكية للمشروعات.
  • إنشاء مجلة إلكترونية لنشر أبحاث طلاب مدارس STEM وتبادلها بين الجامعات.
  • إنتاج كيانات إعداد اكاديمي وبرامج إعداد تأهيل المعلمين في الجامعات الخمسة.
  • إدراج مجموعة من العلوم الإنسانية بما يرسخ قيم المواطنة والولاء والإنتماء للوطن.
  • عقد  لقاءات مستمرة مع طلبة مدارس STEM ، في كل الدفعات السابقة لتبادل القصص والثقافات والمواهب و الخبرات العلمية ، ليتم عملية التبادل المعرفي بين الاقران.
  • عقد مسابقات دورية محلية وعالمية لتشجيع وتحفيز طلبة مدارس STEM على التعلم ، والتنافس على تقديم مشروعات قومية.
  • تبادل الزيارات بين طلاب المدارس ، والتبادل المعرفي ، وزيادة المنح للإرتقاء بمستوى التعليم مدارس المتفوقين
  • التعاون مع الجهات المختلفة لدمج مناهج  لريادات الأعمال و تأسيس حضانات للفكر والإبداع.

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال فعاليات اليوم الثانى للجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم  المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات"، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي ٢٩ و ٣٠ يناير ٢٠٢٤.

واستعرضت جلسات اليوم الثاني لـ مؤتمر نظام التعليم  المصري (STEM)  النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم STEM في مصر ؛ وتقديم الدعم المستقبلي لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المصرية وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في التعليم بوجه عام.

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