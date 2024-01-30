موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

مع بداية كل شهر يحين صرف معاشات شهر فبراير 2024، وكثرت عمليات بحث المواطنين حول صرف معاشات فبراير، وزيادة المعاشات المقررة.

صرف معاشات فبراير

موعد صرف معاشات فبراير 2024

وخلال السطور التالية يوضح “صدى البلد”، تفاصيل الأمر.

وفقًا لما ورد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة الصادر برقم 148 لسنة 2019 بشأن صرف المعاشات، يتم استحقاق المعاش خلال أول يوم من بداية كل شهر، لذا فيتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من استحقاق معاشات فبراير خلال يوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير 2024.

وفيما يتعلق بالأماكن المتوافر بها صرف معاشات فبراير 2024، وفقا لما أتاحته هيئة التأمينات الاجتماعية، تم توفير عدة سبل يختار منها المواطن الوسيلة الملائمة له، وهذه الأماكن :

منافذ البريد المصرى.

فروع بنوك والبنوك التجارية.

منافذ شركة فوري.

عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.

أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

وأعلنت وزارة التضامن عن تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، والذي أعلن عنه الرئيس السيسي لتصبح قيمة الزيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وتم الصرف خلال الشهر الماضي بأثر رجعي.

ومن جانبه، أوضح مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات في تصريحات تليفزيونية الإثنين، إلى أنه طبقًا لتصريحات وزير المالية والذي أعلن عن تكليف رئاسي بـ زيادة المرتبات والمعاشات فإن ذلك سيكون في الموازنة العامة الجديدة في الدولة، مضيفا أنه من المفترض أن بداية الموازنة الجديدة للدولة تكون في شهر يوليو المقبل.

المعاشات

زيادة المعاشات

وتابع أنه يتمنى أن يكون هناك استثناء وتطبق زيادة المرتبات والمعاشات قبل شهر رمضان، لمساعدة العمال على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية نأمل أن يعجل الرئيس السيسي موعد زيادة المرتبات والمعاشات، زي السنة اللي فاتت الرئيس عمل الزيادة في شهر أبريل.

أصبح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف بالأيام وزيادة المعاشات، خلال الموقع الإلكتروني، https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

1- تسجيل الدخول للاستعلام عن المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات.

2- ادخل اسم «صاحب المعاش».

3- الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

4- انتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر لك قيمة المعاش، وفي حال إصدار قرار بزيادة المعاشات يمكنك معرفة قيمة الزيادة.

وبالنسبة للجدول الخاص بالزيادات الأخيرة الخاصة بالمعاشات.