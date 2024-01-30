موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

مع بداية كل شهر يحين صرف معاشات شهر فبراير 2024، وكثرت عمليات بحث المواطنين حول صرف معاشات فبراير، وزيادة المعاشات المقررة.
موعد صرف معاشات فبراير 2024
وخلال السطور التالية يوضح “صدى البلد”، تفاصيل الأمر.
وفقًا لما ورد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة الصادر برقم 148 لسنة 2019 بشأن صرف المعاشات، يتم استحقاق المعاش خلال أول يوم من بداية كل شهر، لذا فيتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من استحقاق معاشات فبراير خلال يوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير 2024.
وفيما يتعلق بالأماكن المتوافر بها صرف معاشات فبراير 2024، وفقا لما أتاحته هيئة التأمينات الاجتماعية، تم توفير عدة سبل يختار منها المواطن الوسيلة الملائمة له، وهذه الأماكن :
- منافذ البريد المصرى.
- فروع بنوك والبنوك التجارية.
- منافذ شركة فوري.
- عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.
- أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.
وأعلنت وزارة التضامن عن تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، والذي أعلن عنه الرئيس السيسي لتصبح قيمة الزيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وتم الصرف خلال الشهر الماضي بأثر رجعي.
ومن جانبه، أوضح مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات في تصريحات تليفزيونية الإثنين، إلى أنه طبقًا لتصريحات وزير المالية والذي أعلن عن تكليف رئاسي بـ زيادة المرتبات والمعاشات فإن ذلك سيكون في الموازنة العامة الجديدة في الدولة، مضيفا أنه من المفترض أن بداية الموازنة الجديدة للدولة تكون في شهر يوليو المقبل.
زيادة المعاشات
وتابع أنه يتمنى أن يكون هناك استثناء وتطبق زيادة المرتبات والمعاشات قبل شهر رمضان، لمساعدة العمال على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية نأمل أن يعجل الرئيس السيسي موعد زيادة المرتبات والمعاشات، زي السنة اللي فاتت الرئيس عمل الزيادة في شهر أبريل.
أصبح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف بالأيام وزيادة المعاشات، خلال الموقع الإلكتروني، https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx
1- تسجيل الدخول للاستعلام عن المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات.
2- ادخل اسم «صاحب المعاش».
3- الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.
4- انتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر لك قيمة المعاش، وفي حال إصدار قرار بزيادة المعاشات يمكنك معرفة قيمة الزيادة.
وبالنسبة للجدول الخاص بالزيادات الأخيرة الخاصة بالمعاشات.
- من يتقاضى مبلغ 1300 جنيه سيتقاضي 1495 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 1500 جنيه سيتقاضي 1725 جنيها.
- من يتقاضي مبلغ 1600 جنيه سيتقاضي 1840 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيتقاضي 2300 جنيه.
- من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه سيتقاضي 2645 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 2600 جنيه سيتقاضي 2990 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 2900 جنيه سيتقاضي 3335 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 3200 جنيه سيتقاضي 3680 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 3500 جنيه سيتقاضي 4025 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 3800 جنيه سيتقاضي 4370 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه سيتقاضي 4715 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه سيتقاضي 5060 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 4700 جنيه سيتقاضي 5405 جنيهات.
- من يتقاضى مبلغ 1080 جنيها سيتقاضى 11592 جنيها.