توجيهات رئاسية.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

تخفيفا عن المواطنين.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول قرار الرئيس السيسي بتوجه الحكومة بزيادة الرواتب والمنح والمعاشات لكافة الفئات ومنها أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والموظفين بالإضافة الى موعد تطبيق هذه الزيادة وتفاصيلها.

في ظل توجهات الرئيس السيسي بدعم المواطن بقوة خلال الفترة الحالية ورفع نسبة الحماية الاجتماعية للتقليل من آثار التضخم صدر في وقت سابق، بيان عن وزارة المالية يؤكد وجود توجيهات رئاسية بزيادة المرتبات والمعاشات لدعم المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تُلقي بظلالها على المواطن المصري، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتموين، وزيادة العبء على موازنة الدولة في تقديم الدعم للمواطنين، نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد السلع.

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان لوزارة المالية عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.



