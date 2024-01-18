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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مهمة وسريعة | الجيل يشيد بالتوجيهات الرئاسية بزيادة المعاشات والأجور

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التوجيهات المهمة السريعة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف "هجرس" فى تصريحات له، أن قرارات الرئيس بزيادة حزم الحماية الاجتماعية تؤكد متابعته الجيدة للشارع المصري وكل ما يدور فيه، بالإضافة إلي ما تعانيه الفئات الأكثر احتياجا من اثار بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية.

وأشاد هجرس بالتزام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة. 

وحول تفاصيل تطبيق القرار وموعد زيادة المعاشات والأجور 2024،أكد هجرس، أن هذه الحزمة تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة الضغوطات على المواطنين، وتصرف زيادة المعاشات والأجور 2024 للفئات الأكثر احتياجا، حيث تشمل الزيادة الجديدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ومتوقع صرف زيادة المعاشات 2024 قبل شهر رمضان المبارك و سيكون ضمن الموازنة الحالية للدولة.

وأضاف عضو التنسيقية أن توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية  بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، وزيادة المعاشات والأجور 2024، يأتي في إطار  مساعدة المواطنين في تحمل أعباء الحياة، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية حزم اجتماعية جديدة شهر رمضان المبارك الأزمة الاقتصادية

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