لخلافات أسرية .. وفاة شخص بـ قرص سام في مغاغة

لقى شخص مصرعه إثر تناوله قرص سام لخلافات اسريه بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا بورود إشارة من عمليات النجدة بوصول أحد الأشخاص إلى المستشفى العام في حالة إعياء شديدة ووفاته في الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال أهله تبين قيام " ف.ا.م" 45 سنة بتناول قرص حفظ الغلال السام بسبب خلافات أسرية.

عقب نقله للمستشفى لقسم السموم جرى محاولة اسعافه، ولكنه توفي في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

