عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في اليوم الرابع.. 33 مرشحا بانتخابات المحامين

صدى البلد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الرابع لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (2) ملف لمرشح على منصب النقيب العام.

 

وعدد (27) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (14) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملف لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

 

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى غدًا الأربعاء الموافق 31/1/2024.

 

والجدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الرابع، وصل إلى 12 مرشحًا.، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 215 مرشحًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

ترشيحاتنا

عصابة الدولارات في العمرانية.. تجار العملة في ورطة بسبب العقوبات

الوظائف الحكومية 2024.. انتهاء التقديم خلال ساعات ومفاجأة بشأن السن

لاعب سوبر.. الزمالك يقترب من ضم صفقة برازيلية

ننشر الصور الأولى للقضاء على أسراب الجراد في حلايب وشلاتين وأبو رماد

بسبب العدوان.. البعثة الأممية لحقوق الإنسان تحذر من أمر خطير بقطاع غزة

يورجن كلوب يصدم الجماهير بشأن إصابة محمد صلاح ..تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ