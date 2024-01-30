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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مفاجئ من علي لطفي بعد أنباء عن عودته لـ الأهلي

علي لطفي
علي لطفي

أثار على لطفي، حارس مرمى نادي زد، الغموض بصورة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل الحديث عن عودته إلى الأهلي لتعويض غياب الشناوي.

وظهر علي لطفي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»؛بصورة تعبر عن اقتراب حدوث شيء خلال الساعات المقبلة.

وربطت الجماهير الحمراء الصورة التي نشرها علي لطفي، بعودته مرة أخرى إلى الأهلي، لتعويض غياب محمد الشناوي الذي يعاني من إصابة على مستوى الكتف، وسيغيب 3 أشهر للعلاج.

وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، لخلع في الكتف خلال مباراة مصر وكاب فيردي، في الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

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