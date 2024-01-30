البنتاجون: الحوثيون يهددون الشحن الدولي والتجاري منذ 19 نوفمبر

قالت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي اليمنية هاجمت وهددت الشحن الدولي والتجاري 36 مرة منذ 19 نوفمبر الماضي.

وترتب على ذلك، تحذير صندوق النقد الدولي من أن استمرار الهجمات في البحر الأحمر وحرب أوكرانيا يهددان التعافي العالمي بصدمات معاكسة جديدة في سلاسل التوريد.

وحذر صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من اليوم، من أن الصراع في غزة وإسرائيل يمكن أن يتصاعد إلى المنطقة الأوسع التي تنتج 35% من صادرات النفط العالمية.

وفي تقرير له اليوم الثلاثاء، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ2.9% في 2024 على أن يقفز إلى 4.2% في 2025.

كما توقع صندوق النقد في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.1% في العام الجاري ، و3.2% العام المقبل في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي .

وأرجع ذلك للصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلاً عن الدعم من المالية العامة في الصين.

ومع هذا فإن تنبؤات الفترة من 2024- 2025 تعد دون المتوسط التاريخي البالغ 3.8% للفترة “2000- 2019” في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سباق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.