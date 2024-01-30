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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التشيكي: على أوروبا وأوكرانيا الاستعداد لعودة ترامب

ترامب
ترامب

قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل، إنه يتعين على أوروبا وأوكرانيا النظر في الاحتمال الواقعي لفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 وإبرام اتفاق سريع جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الرئيس التشيكي: "لا يتعلق الأمر بتقويض الروابط عبر الأطلسي، أو التشكيك في الولايات المتحدة كحليف، لكن يجب أن نعترف بشكل واقعي بأن ترامب يرى أشياء كثيرة بشكل مختلف"، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وأشار السياسي التشيكي والرئيس السابق للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي إلى أن أوكرانيا، على عكس روسيا، لديها خيارات محدودة للعمل في ساحة المعركة لذا، يتعين على حلفاء أوكرانيا الحد من الأعمال الهجومية وتعزيز دفاعاتها.

ووفقا لبافيل، فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي تزويد كييف ليس فقط بأسلحة دفاعية بحتة، ولكن أيضا تلك التي يمكن أن تعطل طرق إمداد الجيش الروسي، مثل المدفعية أو صواريخ كروز طويلة المدى، فضلا عن طائرات إف-16.

وقال بافيل: "إن توازن القوى وحده هو الذي يمكن أن يجبر الجانبين على فهم أنهما لن يحققا المزيد من النجاحات وأن الوقت قد حان للمفاوضات".

وكان ترامب، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2017 و2021 ويترشح حاليًا لانتخابات عام 2024، ألمح في السابق إلى أنه سيقطع الدعم لأوكرانيا إذا تم انتخابه، وقال إن تركيزه الأساسي سينصب على تأمين وقف فوري لإطلاق النار مع روسيا في غضون 24 ساعة، دون أن يحدد ذلك ما هي شروط اتفاق السلام المقترح.

ويتقدم الرئيس الأمريكي المثير للجدل حاليا في استطلاعات الرأي ليصبح مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات وإذا تم ترشيحه كمرشح للحزب الجمهوري، فسيواجه ترامب مرة أخرى الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

الرئيس التشيكي بيتر بافيل رئاسة ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيتر بافيل

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