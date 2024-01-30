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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المستقلين الجدد: الحزب في انعقاد مستمر استعدادا للحوار الوطني

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد

أكد حزب المستقلين الجدد في اجتماع هيئته العليا بأن الحزب في حالة انعقاد متصل استجابة لدعوة السيد الرئيس نحو إجراء حوار وطني أشمل بخصوص القضايا الاقتصادية في الوقت الحالي.


وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، ان الحزب سيقوم بدراسة الوثيقة المقدمة من الحكومة الخاصة بالتوجهات الاقتصاديه 24/30 والتي قدمتها الحكومة لمجلس أمناء الحوار وسيعكف الحزب على إعداد دراسات مقارنة بين ما هو مطروح من الحكومه وماهو مطلوب والمقترحات الخاصة بالتنفيذ.
وأضاف عناني أن الحزب سيعني  في الفتره الحاليه  بالقضايا الملحة التي تشغل بال المواطن المصري مثل كيفية الحد من غلاء الأسعار و تثبيت أسعار السلع الرئيسية والخدمات المقدمة من الجهات المقدمة لتلك الخدمات وكذا سيتم تقديم مقترحات خاصة بكيفية زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير مع الاهتمام بكل قضايا الاقتصاد التقليدي في الصناعة والزراعة والتجارة.


ويؤكد عناني بان الشغل الشغل للحزب هو تقديم مقترحات لزياده انتاج المنتجات المحليه والقيام بتصديرها بعد كفايه السوق المحلي كبدائل للمنتج المستورد.


ويؤكد دكتور حمدي بلاط  نائب رئيس الحزب بأنه تم التوجيه لكل أمانات المحافظات  والوحدات القاعدية في القري والمدن بعقد ورش عمل في انحاء الجمهورية ولقاءات مباشر مع المواطنين
وإعداد أوراق عمل من الواقع تلخص المستجدات في المشاكل الاقتصاديه والمشاكل والمعوقات التي تواجهه المواطن مع وضع مقترحات قابله للتنفيذ ورفعها للهيئه العليا تمهيدا لتقديمها للحوار الوطني وأكد بلاط بأن الحزب سيقوم بمراجعة ما تم تقديمه من رؤية للأمانة.

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