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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج رخصة قيادة موتوسيكل

رخصة قيادة موتوسيكل
رخصة قيادة موتوسيكل

يبحث عدد كبير من المواطنين أصحاب الموتوسيكل، عن كيفيه استخراج رخصة قيادة متوسيكل ، لعدم التعرض للمساءلة القانونية من قبل رجال المرور،  بمخالفه عدم وجود رخصة قياده متوسيكل.

 

خطوات استخراج رخصة قيادة الموتوسيكل

والحصول على شهادة طبية للنظر وفصيلة الدم، والآن يتم إجرائهما داخل وحدات المرو، وكذلك يجب دفع رسم الاختبار، تقديم 4 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء، شراء نموذج 265 من المرور التابع له ، ثم التوجه إلى إدارة المرور التابع لها مقدم الطلب وفقا لمحل سكنه المثبت في بطاقة الرقم القومي، واتباع الاتي:-

 سداد الرسوم المقررة.

الذهاب إلى مكان التصوير الخاص بتسجيل البيانات.

ملء جميع البيانات المطلوبة.

استخراج رخصة قيادة موتوسيكل 2023

تسليم ورقة البيانات إلى الموظف المختص.

من الأوراق المطلوبة شهادة المخالفات ورخصة القيادة المنتهية، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية.

 تسلم رخصة قيادة جديدة للدراجة النارية.

اختبارات رخصة قيادة موتوسيكل


إجراء اختبار عملي في القيادة.

إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

 تقديم طلب إصدار ترخيص قيادة خاصة دراجة نارية أو جرار زراعي على النموذج المعد لذلك.

 إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

كيفيه استخراج رخصة قيادة موتوسيكل 

 الانتهاء من أداء اختبار الإشارات الشفهية.

 النجاح في الاختبار العملي في المرور.

تسديد الرسوم المقررة تبعًا للقانون واستلام الرخصة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة موتوسيكل (دراجة نارية)
 تقديم إثبات الشخصية (رقم قومي – أو باسبور).

 محل الإقامة الحالي.

 تقديم طلب على النموذج المجهز لذلك لإدارة المرور المختصة تبعا لمحل الإقامة.

 شهادة مخالفات.

استخراج رخصة قيادة موتوسيكل 2023

تقديم الرخصة المنتهية (في حال التجديد).

ألا يقل عُمر المتقدم عن 18 سنة.

أن يكون حاصلا على شهادة دراسية أو شهادة محو أمية.

 تقديم 4 صور شخصية حديثة.

إحضار شهادة طبية لنظر المتقدم وفصيلة دمه.

 إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية تم تصديرها من طبيب رمد وباطنة.

يشترط عدم وجود أي إعاقة ذهنية أو ضعف نظر.

عدم وجود حكم في عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

عدم وجود حجم بتعاطي أي نوع من المخدرات أو الكحوليات.

رسوم استخراج رخصة قيادة موتوسيكل


نموذج مرور 256 بسعر 6.5 جنيه، نموذج اختبار شهري 10 جنيه، الكشف الطبي 285 جنيه مصري، الملف 30 جنيه، نموذج لأول مرة رخصة 160 جنيه، حافظة البيانات 185 جنيه، مع 150 جنيه ضريبة، رسوم استخراج رخصة 350 جنيه، لتصبح إجمالي تكلفة رسوم استخراج رخصة الدراجة النارية  1160 جنيه.

شروط الحصول على تجديد رخصة قيادة موتوسيكل


إثبات اللياقة الطبية بموجب 2 شهادة طبية باطنة ونظر، سداد الرسوم المقررة قانونًا واستلام الرخصة

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