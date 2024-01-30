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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نفسي أموت في مصر| ماذا قالت لبنى عبد العزيز..وما نظرتها للجيل الحالي؟

لبنى عبد العزيز
لبنى عبد العزيز

قالت الفنانة لبنى عبد العزيز إنها تقيم بمفردها في مصر، ولن تتركها مرة ثانية.

لبنى عبد العزيز 

معناة لبنى عبد العزيز

وأضافت لبنى عبد العزيز، خلال لقائها في برنامج "أنا والنجوم"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام مازن: "أنا عايشة لوحدي وبمرض كتير والحياة سهلة جدا برا، ولكن أنا عايزة أموت هنا، ومش هسيب بلدي تاني".

وتابعت لبنى عبد العزيز: "خلاص عملت اللي عليا وسافرت وروحت وجيت وسبت شغلي ومهنتي وضحيت بحاجات كتير".

آخر أعمال لبنى عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لبنى عبد العزيز فيلم "جدو حبيبي" 2012، بطولة محمود ياسين، بشرى، أحمد فهمي، حسن مصطفى، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

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نظرة الجيل الحالي للفن

قالت الفنانة لبنى عبد العزيز: "لم أقدم أي عمل فني منذ فيلم جدو حبيبي، مع الراحل محمود ياسين، ولكني لم أعتزل أو ابتعد، ولم أجد ما يناسبنى ويجب ألا أُضحي بأعمالي القيمة التي شاركت بها، خاصة أنه حاليًا معظم المُقدم على الشاشة يحتوي على مشاهد عنف، ولا أريد أن أقدم مثل تلك الأعمال، فالجميع تعجب مني بعد قراري بدخول السينما وعالم التمثيل، وتعجبّوا أكثر بعدما قررت السفر والعيش بالخارج، ولكنني قررت الابتعاد لكي أحافظ على تاريخي الفني، وبالرغم أنه ليس بكبير إلا أنني أعتز به، ولكن عدم عودتي للعمل بالسينما مرة ثانية، السبب هو تدهور السينما خلال السنوات الأخيرة، فالكثير من الأعمال الفنية التي تُقدم حالياً لسيت صناعة أو فن وإنما تجارة، فنظرة الجيل الحالي للفن تختلف كثيراً عن نظرة فنانين الزمن الجميل".

لبنى عبد العزيز 

برنامج ركن الاطفال

وتابعت لبنى، ما زلت أقدم برنامج ركن الأطفال في الإذاعة المصرية حتى الآن، فهو عمره يزيد عن الستين عاما، فالإذاعة ما زالت محتفظة برونقها وقيمتها حتى الآن، فهي عريقة جدًا، وبها أفضل ما يُمكن سماعه، ولكن أغلب الجمهور لا يلتفت لها، وأتعجب لمَ نستهون بالإذاعة في عصرنا الحالي، فعلى سبيل المثال أمريكا ما زالت حريصة على زيادة محطات بث الراديو وصلوا لما يقرب من 200 لـ 300 محطة إذاعية حتى الآن بمختلف اللغات.

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