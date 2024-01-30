الأوقاف تخصص 4 ملايين جنيه دفعة أولى لصيانة مسجد السلطان أبو العلا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم 30 / 1 / 2024م صرف مبلغ (3 ملايين و800 ألف جنيه) لمديرية أوقاف القاهرة كدفعة أولى لصيانة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة ، لتنفيذ ما يلزم من خلال المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالفن التراثي والعمارة الإسلامية ممثلة في المساجد الأثرية الكبرى ، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار في ترميم وصيانة المساجد الأثرية.

مسابقة بحثية علمية

وقررت اللجنة العليا المشكلة بموجب حجة وقف المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي بجلستها المنعقدة في 13 / 1 / 2024م ، لمسابقة عام 2024م ما يلي :

أولا : تخصيص مبلغ قدره 40,000 جم "أربعون ألف جنيه" لجائزتين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20,000 جم "عشرين ألف جنيه" في أي من الموضوعين الآتيين والجائزة مفتوحة لجميع المواطنين، وأبناء الأمة الإسلامية:

1. مسئولية رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات .

2. جهود ذوي الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي .

ثانيًا : تخصيص مبلغ مقداره 20,000 جم " عشرون ألف جنيه " لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 10,000جم "عشرة آلاف جنيه" في أي من الموضوعين السابقين .

ثالثًا : تخصيص مبلغ مقداره 40,000 جم "أربعون ألف جنيه" لعدد 8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 5000 جم "خمسة آلاف جنيه" في أي من الموضوعين السابقين.

ويقدم البحث بموجب إيصال بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة ( ٤٢ شارع جامعة الدول العربية) في ميعاد غايته 31 يناير 2025م ، وذلك من عدد ثلاث نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة، وعدد ثلاثة ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز عشرين صفحة، بحيث يتضمن موجزًا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشرًا لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، فضلاً عن "CD" يتضمن نسخة من البحث "PDF" و"WORD"ويستبعد البحث من المسابقة في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.

ويشترط في البحث أن يكون مُعدًّا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون أي حق قبلها.