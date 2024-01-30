إسرائيل تعاني نقصا حادا في هذه الوظيفة

كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود نقصا حادا في عمال النظافة في جميع أنحاء إسرائيل.

وقال موقع "والا" العبري، إن هناك نقص حاد في عشرات الآلاف من العاملين في صناعة التنظيف في عموم البلاد.

وأشار الموقع إلى المستشفيات الإسرائيلية تحذر من أن نقص النظافة قد يؤدي إلى زيادة الإصابات والوفيات.

ووفقا لدائرة التوظيف الإسرائيلية، فأن 35% من عمال النظافة في إسرائيل هم من الرجال و65% من النساء 17.8% من جميع العاملين في صناعة التنظيف يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر.

وبحسب "والا" فقد اجتمعت اللجنة الخاصة للعمال الأجانب اليوم الثلاثاء، لبحث موضوع فحص تشغيل العمال الأجانب في صناعة التنظيف وخاصة في مؤسسات جهاز الرعاية الصحية.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست رابيفو: يجب أن نفضل تشغيل العمال الإسرائيليين على استقدام العمال الأجانب.