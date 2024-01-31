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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة أنيقة ومختلفة.. آيتن عامر تستعرض جمالها ورشاقتها عبر إنستجرام|شاهد

آيتن عامر
آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ومختلفة. 

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وأطلت آيتن عامر، مرتدية فستانًا طويلاً وأنيقًا باللون البني ذا نقوشات أنيقة ولافته تكشف جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت آيتن عامر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور آيتن عامر 

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