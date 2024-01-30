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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور وزير الرياضة.. اللجنة الأولمبية تناقش عددا من الملفات المهمة

صدى البلد

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء داخل مقر اللجنة لمناقشة عدد من الملفات المهمة وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ورحب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعلى حرصه على حضور جانب من اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية كما رحب بوفد الوزارة المرافق له متعهدا باستمرار تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تطوير الرياضة المصرية وتأهيل المزيد من اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024.

من جانبه رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الوطني وعلى حرصهم على استمرار الارتقاء بالاتحادات الرياضية وعلى النجاح الذي تحقق على مدار الفترة الماضية بجانب إنهاء عددا من الملفات الخاصة باللجنة الأولمبية بنجاح منقطع النظير لتحقيق المزيد من الاستقرار والتطوير الذي يصب في النهاية لصالح الرياضة.

وجدد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للجنة الأولمبية المصرية وتوفير كافة المتطلبات للاتحادات الرياضة وخلال الاجتماع تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بملف المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ومناقشة ملف استضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027 والتي تتطلب تسخير كافة الإمكانيات لإنجاحها بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضية لما تمتلكه من منشآت رياضية غاية في التطور وبنية تحتية عملاقة ساهمت في تحقيق طفرة ضخمة على مستوى جميع المجالات خاصة المجال الرياضي.

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