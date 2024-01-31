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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم دورة لأعضاء هيئة التدريس حول النشر الدولي للبحوث العلمية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات قدم المركز يومي السبت والأحد 4 و5 فبراير 2024 دورة عن النشر الدولي للبحوث العلمية.

 جامعة القاهرة 

وعلى جانب آخر وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة واللواء أركان حرب سامي مصطفي مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مشترك لتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية وتحقيق التعاون المثمر فى مختلف المجالات، تحت رعاية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.

ويهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون البحثى المشترك بين جامعة القاهرة وإدارة الحرب الكيميائية، وتبادل الاستشارات الفنية فى مختلف المجالات العلمية والدراسات البحثية التطبيقية، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العملية والبحثية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية, وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية والمحلية.

وحضر فعاليات التوقيع الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، ووكلاء وروساء أقسام كلية العلوم، كما حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حجم تعاون جامعة القاهرة في السنوات الاخيرة مع مؤسسات الجيش المصري العتيد بلغ أوسع دائرة مشاركة وتعاون في مختلف المجالات، قائلا إن التعاون اليوم هو مرحلة لمزيد من التعاون ومزيد من العطاء المتبادل مع جيش مصر العتيد الذي يعد من أقوى الجيوش العالمية من أجل بلدنا العظيم تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق اول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر.

من جانبه، قال اللواء أركان حرب سامي مصطفي مدير إدارة الحرب الكيميائية، إن بروتوكول التعاون الجديد يأتي كتتويج للتعاون المسبق والمستمر بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة، مؤكدًا أن القوت المسلحة تفتح أذرعها أمام كل مؤسسات الدولة لتطوير بلدنا إلى الأمام.

جامعة القاهرة مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس النشر الدولي للبحوث العلمية النشر الدولي

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