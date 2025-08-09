قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف: "إعلاء قيمة السعي والعمل".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، المقرر إلقاؤها يوم 15 أغسطس 2025م، الموافق 21 صفر 1447هـ، تحت عنوان: "إعلاء قيمة السعي والعمل".

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الهدف من الخطبة هو التوعية بأهمية العمل وضرورة السعي الجاد لبناء الذات والنهوض بالأمم، مؤكدة أن العمل قيمة إنسانية وحضارية أصيلة في الإسلام، ودعامة رئيسية للتقدم والرقي.

وزير الأوقاف ينعي وفاة خطيب بالشرقية

وفي سياق آخر نعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمزيد من الحزن والأسى، فضيلة الشيخ السيد جودة عبده، الإمام بمديرية أوقاف الشرقية، الذي لقي ربه اليوم أثناء خطبة الجمعة حيث كان -رحمه الله- خطيبا بالمسجد الكبير بعزبة خليل موسى، بأوقاف الزقازيق، سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم من علم وعمل، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد وجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الشرقية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه، كما قرر صرف مبلغ خمسين ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إعانة عاجلة لأسرة الفقيد الكريم، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، مع التوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وكل المستحقات الأخرى.

وعلى صعيد آخر عقدت وزارة الأوقاف، 2960 ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي ينفذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومعالجة مظاهر التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرحا لعدد من أبواب كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى (676ه)، بدءا من "باب صفة الأذان" إلى "باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم"، مع تلاوة سورة "يس"، وإقامة مجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيا، في إطار الخطة الدعوية والتربوية الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف.

