قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب
فتنة تجتاح العالم.. يسري جبر يكشف علامات تدل على اقتراب ظهور الدجال
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. العلوم 81.2% والذكاء الاصطناعي 82.9% وبيطري84.7
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل أنت من الفئات التي ستدفع 1000 جنيه شهريًا؟
أكاذيب أخوانية.. مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل
عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي
فوز جديد للسويد وخسارة ثانية للكويت ببطولة العالم لليد تحت 19 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لنشر الفكر المستنير.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة بمختلف المحافظات

القوافل الدعوية الموسعة
القوافل الدعوية الموسعة
أحمد سعيد

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت اليوم، الجمعة، عددًا من القوافل الدعوية الموسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الدينية في مصر.

وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، حيث تنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، قام خلالها العلماء أعضاء القافلة بأداء خطبة الجمعة، وعددٍ من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.

كما انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي: (المنيا، ومطروح)، حيث شارك فيهما نخبة من علماء الأزهر والأوقاف بأداء خطبة الجمعة، والتفاعل من خلال لقاءات دعوية هادفة ترسّخ مفاهيم الانتماء، وتنشر الوعي الديني المستنير. 

مقارئ القرآنية وأنشطة للأطفال ضمن قوافل الأوقاف

وفي الوقت نفسه، سيَّرت وزارة الأوقاف عشر قوافل دعوية كبرى إلى مديريات: (القاهرة، والمنيا، والإسكندرية، والفيوم، والشرقية، والسويس، والإسماعيلية، وشمال سيناء، والأقصر، وأسوان)، حيث شملت فعاليات القوافل: خطبة الجمعة، والمقارئ القرآنية، والمشاركة في أنشطة البرنامج الصيفي للأطفال، وذلك في إطار الحضور الفعّال والمثمر للوزارة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتحدَّث العلماء المشاركون في هذه القوافل حول موضوع خطبة الجمعة الذي جاء بعنوان: "لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ… ومَا كانَ الرِّفْقُ فِي شَيءٍ إِلَّا زَانَه"، مؤكدين أن الغلو والتشدد من أخطر ما يُهدد تماسك المجتمعات واستقرارها، وأن التصدي لهما لا يكون إلا بالعلم الرصين، والحكمة، والرفق في القول والعمل، مستدلين بقول النبي ﷺ: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنزع من شيء إلا شانه"، مشددين على أن الإسلام دعا إلى الاعتدال ونبذ الغلو، وأن الرفق منهج نبوي أصيل في الدعوة والتعامل مع الناس.

كما أطلقت الوزارة ضمن المبادرة التوعوية: "صحح مفاهيمك"، عشر قوافل دعوية نوعية للواعظات إلى عشر محافظات هي: (القاهرة، والجيزة، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والمنيا، والإسكندرية، والقليوبية، وقنا، والأقصر)، تحت عنوان: "مواقع التواصل الاجتماعي وآثارها على البناء الأخلاقي للمجتمع". 

وسبقت القوافل مقارئ قرآنية للواعظات، وتناولت اللقاءات الدعوية أثر مواقع التواصل الاجتماعي على البناء الأخلاقي للمجتمع، موضحةً دورها في تشكيل الوعي والسلوك، ومحذرة من مخاطر الاستخدام غير المنضبط، مع التأكيد على أهمية تعزيز القيم والأخلاقيات في الفضاء الرقمي.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه القوافل المتزامنة تُجسد دورها الريادي في نشر الخطاب الديني المعتدل، وتُعبِّر عن التزامها الكامل بمسئوليتها في بناء وعي وطني رشيد ومستنير، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في كل ربوع الوطن.

وزارة الأوقاف الأوقاف القوافل الدعوية الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة قوافل دعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

حكم زيارة المقابر يوم الجمعة

ما حكم زيارة المقابر يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تحصد المركزين الأول والثاني في بطولة العلمين للجامعات

جامعة حلوان

انطلاقة صيفية مميزة لطلاب جامعة حلوان بمعسكر مرسى مطروح 2025

الأنبا فام

قداس الذكرى السنوية السابعة لنياحة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص

بالصور

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية

إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

زريعه اسماك
زريعه اسماك
زريعه اسماك

بنت الريف | زراعة الشرقية تنفذ ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد