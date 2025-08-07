قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالم بالأوقاف: الغلو في الدين ضعف إيمان وقلة علم وحب تميّز وتصدر

الدكتور أيمن أبو عمر
الدكتور أيمن أبو عمر
محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن من الواجب علينا أن نغرس في أولادنا وجيلنا الجديد غيرةً حقيقية على الدين، لكن مع الحرص على أن تكون غيرة موزونة منضبطة، لا تنزلق إلى مسالك الغلو والتشدد.

جوهر الإسلام هو الاعتدال

وأوضح في تصريح له، أن جوهر الإسلام هو الاعتدال، كما قال تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا"، وهي وسطية تعني العدالة، لا تميل إلى إفراط ولا تفريط، بل هي تعبير عن إرادة الله سبحانه وتعالى في التيسير، الذي يعد مقصدًا عظيمًا من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن تدبرنا لقول الله تعالى في سورة النساء: "يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما"، يكشف بوضوح أن الله سبحانه وتعالى يريد الخير والهدى والتوبة لعباده، في حين يسعى أعداء الدين إلى جرفهم بعيدًا عن هذا الطريق المستقيم.

الغلو في الدين

وأكد الدكتور أيمن أبو عمر، أن الغلو لا يصدر عن غيرة صحيحة على الدين، وإنما عن ضعف في الإيمان، وقلة في العلم، وشهوة نفسية خفية تتعلق بحب التميز والتصدر، وادعاء أن صاحبه هو الأعلم والأفهم، وأن غيره في ضلال، وهي شهوة خفية يتسلل منها الشيطان إلى الإنسان ليصوّر له أن هذا الانحراف هو غيرة على الدين، وهو في الحقيقة خلاف ذلك تمامًا.

وأضاف أن من أخطر أسباب الغلو في عصرنا الحاضر هو تبني بعض الأفراد لأيديولوجيات هدامة تستهدف المجتمعات المستقرة، وتعمل على تشويه صورة الدين والمتدينين، تحت دعاوى ظاهرها الغيرة على الدين، وباطنها هدم الوطن وبث الفرقة بين الناس. وهو ما يستدعي وعيًا حقيقيًا بطبيعة هذه الدعوات ومراميها.

وشدد على أن الغيرة على الدين فطرة في النفوس، ولا يمكن أن تُنتزع من القلب السليم، بل حتى أعداء الأنبياء أنفسهم كانت لهم غيرة على ما يعبدونه، لكن الفارق هو في ضبط هذه الغيرة بالعلم والفهم الصحيح، فإن غابت البصيرة، تحولت الغيرة إلى شطط، وربما أضحت طريقًا للفتنة، بدل أن تكون وسيلة لنصرة الحق.

وأكد على ما قاله العلماء من قبل: "التشدد يحسنه كل أحد، أما العلم فهو الرخصة من ثقة"، مبينًا أن الغيرة على الدين لا ينبغي أن تُمارَس بانفعال أو بجهل، بل عبر تربية علمية وفكرية راسخة، تصنع جيلًا غيورًا على دينه، رحيمًا بغيره، فاهمًا للشرع، وواعيًا لمقاصده.

أيمن أبو عمر عالم بالأوقاف الغلو الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

المشاركون في الجلسة

القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه

القومي للأشخاص ذوي الاعاقة

"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم معرضًا لمنتجاتهم في السويس

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

فاروق: البحث العلمي قاطرة التنمية.. وتكريم العلماء المتميزين استثمار بمستقبل مصر الزراعي

بالصور

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد