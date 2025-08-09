قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

صلاة الضحى.. اعرف أخر موعد لأدائها ولا تتكاسل عنها

شيماء جمال

حث النبي صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الضحى لما لها من فضل عظيم وثواب كبير. 

وقت صلاة الضحى 

 يبدأ وقت صلاة الضحى مِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رُمْحَيْن في عين الناظر إليها -ويُقدر بخمسٍ وعشرين دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس-. 

آخر موعد لأداء صلاة الضحى 

أما أخر موعد لأدائها فينتهي وقت صلاة الضحى قبل زوال الشمس ويُقدر بأربع دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر، مع مراعاة فروق التوقت بحسب إحداثِيَّات المكان.

عدد ركعات صلاة الضحى

للمسلم أن يؤدى صلاة الضحى ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانٍ، ويجوز أن يصليها ركعتين ركعتين، ويجعل لكل ركعتين تشهدًا وسلامًا، ويجوز أن يصليها أربعًا أو ثمانٍ بتشهد واحد وسلام.

كيفية أداء صلاة الضحى

وإذا أراد المسلم أن يُصلّي صلاة الضُحى، فلا بُدَّ أن يكون جاهزًا حسيًّا ومعنويًا، فيتوضّأ ثم يتوجَّه للمكان الذي سيُؤدّي فيه الصلاة، ويُصلّي الضُحى بالكيفية الآتية:

1- النيَّة؛ وذلك بأن ينوي أن يُصلي الضُحى.

2- يُكبّر تكبيرة الإحرام.

3- يَقرأُ دعاء الاستفتاح

4- يَقرأُ سورة الفاتحة.

5-يَقرأُ آياتٍ أو سورة قصيرة بعد الفاتحة.

6-يُكَبر ويَركعُ ويَقولُ في رُكوعه: سبحان ربي العظيم.

7- يَرفعُ من الركوع حتى يستوي قائمًا، قائلًا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

8- يُكبر ويَسجدُ ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى.

9- يَرفع من السُجود ويَجلس جلسةً قصيرةً.

10-يَسجد سجدةً ثانيةً ويقول في سجوده كما قال في السجود الأول.

11- يرفع من السجود ويُصلّي باقي الركعات كما صلَّى الركعة الأولى؛ مع الأخذ بعين الاعتبار الجلوس للتشهد بعد صلاة الركعتين.

12- يجلس للتشهُّد الأخير، وقراءة التشهد والصلاة الإبراهيميّة.

13-يُسلّم عن يمينه، ويقول أثناء التسليم: السلام عليكم ورحمة الله.

14-يُسلّم عن شماله، ويقول أثناء التسليم: السلام عليكم ورحمة الله.

السور التي تقرأ في صلاة الضحى

ورد في كتاب «نهاية المحتاج»: ويسن أن يقرأ فيهما – ركعتي الضحى – «الكافرون، والإخلاص»، وهما أفضل في ذلك من الشمس، والضحى وإن وردتا أيضا، إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن، والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة. وقال الشبراملسي -من فقهاء الشافعية-: «ويقرؤهما أي الكافرون، والإخلاص – أيضًا – فيما لو صلى أكثر من ركعتين، ومحل ذلك – أيضًا – ما لم يصل أربعًا أو ستًا بإحرام فلا يستحب قراءة سورة بعد التشهد الأول، ومثله كل سنة تشهد فيها بتشهدين فإنه لا يقرأ السورة فيما بعد التشهد الأول.

ومن فقهاء الحنفية قال ابن عابدين: يقرأ فيها سورتي الضحى أي سورة «والشمس» وسورة «والضحى»، وظاهره الاقتصار عليهما ولو صلاها أكثر من ركعتين . فقد روي عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصلي الضحى بسور منها: «والشمس وضحاها»، «والضحى».

