مفيش محاسبة.. مهيب عبد الهادي يفتح النار على المنتخبات العربية

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي نتيجة مباريات المنتخبات العربية في أمم إفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : ضيعتوا علينا أسهل بطولة أفريقيا.. مفيش محاسبة والنتيجة صفر صفر.

ودع منتخب المغرب بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ختام مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، على ملعب لاورينت بوكو.

ودع منتخب مصر بطوله كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، عقب الخساره من الكونغو بركلات الترجيح.