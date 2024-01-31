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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارثة.. وليد صلاح عبداللطيف: استمرار فيتوريا عار على الكرة المصرية

فيتوريا
فيتوريا

هاجم وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الاتحاد المصري بسبب عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقال عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج كلام في الكورة الذي يبث عبر شاشة قناة الشمس الفضائية: "سؤال بس الأول هو لسه فيتوريا موجود؟.. ولو هيكمل يبقي هو وحازم إمام يقدموا استقالتهم".

وتابع:" فيتوريا لم يدرب منتخبات من قبل وتاريخه مع الأندية فقط، وسكالوني مدرب الأرجنتين الحاصل على كأس العالم يحصل على راتب أقل منه".

وأردف: "ما حصل كارثة، واستمرار فيتوريا كارثة أكبر، مدرب ضعيف الشخصية ويتأثر بالسوشيال ميديا، ولا يمتلك أي خبرات، واستمراراه عار على الكرة المصرية".

وشدد لاعب الزمالك الأسبق:" اتحاد الكرة ضعيف وفشلت جميع المنتخبات تحت قيادته، ولازم يكون هناك حساب بسبب إهدار المال العام، وسأنتقد الجميع في حالة استمرار فيتوريا".

وأتم وليد صلاح عبداللطيف، تصريحاته قائلاً: "مصر تستطيع التعاقد مع أفضل مدرب في العالم مقابل الـ20 ألف يورو".

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