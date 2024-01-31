من الآخر.. مجدي عبد الغني يصدم الجماهير بشأن رحيل فيتوريا

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني على صدمة للجماهير بشأن رحيل فيتوريا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني : من الآخر اتحاد الكرة مش هيعرف يمشي فيتوريا.. مجدي عبدالغني يصدم الجماهير على الهواء 😱🔥

وكان قد ودع منتخب المغرب بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ختام مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، على ملعب لاورينت بوكو.

وودّع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، عقب الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح.