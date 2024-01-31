عاجل
الرياضة الأعنف|كابتن منتخب مصر لكرة اليد: كان هناك إصابات متعددة قبل البطولة «الأهرام»: مصر تحذر من خطورة امتداد الصراع في غزة لمناطق أخرى بالشرق الأوسط «الجمهورية»: وعي المواطن بالمخاطر هو الدرع الواقية لمواجهة التحديات وعبور الأزمات صحف الإمارات اليوم.. أمريكا تضع شروطًا قبل استئناف تمويل الأونروا.. وبريطانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. وكوريا الشمالية تختبر بنجاح إطلاق صاروخ كروز أهم الأخبار|وزير الداخلية يُقرّر سحب الجنسية المصرية من 20 مواطناً.. وهذا رد فعل عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك.. وسبب هجوم الجراد على الحدود الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطان إبراهيم إسكندر يؤدي اليمين الدستورية ملكًا جديدًا لماليزيا .. فيديو

تنصيب السلطان إبراهيم
تنصيب السلطان إبراهيم إسكندر ملكًا جديدًا لماليزيا

نصبت ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر من ولاية جوهور الجنوبية ملكًا جديدًا للبلاد، حيث أدى صباح اليوم الأربعاء، اليمين في القصر الوطني في كوالالمبور.

وحسب شبكة “دويتشه فيله” الألمانية، تم تنصيب السلطان إبراهيم الملك الـ17 لماليزيا، وسيحل محل السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الذي سيعود لقيادة ولاية باهانج مسقط رأسه في نهاية فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات.

وقال السلطان إبراهيم خلال مناسبة بثها التلفزيون الوطني: "بهذا القسم، أعلن رسميًا أنني مخلص، وأن أحكم ماليزيا بشكل عادل وفقًا للقوانين والدستور".

وأدى السلطان إبراهيم اليمين الدستورية في القصر الوطني في كوالالمبور ووقع وثيقة إعلان منصبه في حفل شهدته عائلات ملكية أخرى ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وأعضاء مجلس الوزراء. وستقام مراسم التتويج في وقت لاحق.

وتمارس ماليزيا شكلا فريدا من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل 5 سنوات، وتوجد في ماليزيا 13 ولاية، لكن تسع منها فقط لديها عائلات ملكية.

ما هو دور الملك؟

يلعب ملك ماليزيا، دورًا شرفيًا إلى حد كبير، حيث تُترك السلطة الإدارية لرئيس الوزراء والبرلمان، فيعد الملك هو الرئيس الاسمي للحكومة والقوات المسلحة، ويُنظر إليه على أنه حامي الإسلام والتقاليد الماليزية.

وتتطلب جميع القوانين والتعيينات الوزارية وحل البرلمان لإجراء انتخابات عامة موافقته. وللملك أيضًا سلطة إعلان حالة الطوارئ والعفو عن المجرمين.

وفي حين يُنظر إلى الملك على أنه متسام عن السياسة، فقد اشتهر السلطان إبراهيم بصراحته وشخصيته القوية، وكثيرا ما أدلى بدلوه في القضايا السياسية في ماليزيا.

ماليزيا إبراهيم إسكندر السلطان إبراهيم كوالالمبور ملك ماليزيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

ترشيحاتنا

بقضية هدايا الدولة|الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزوجته بالسجن 14 عامًا

السلطان إبراهيم إسكندر يؤدي اليمين الدستورية ملكًا جديدًا لماليزيا .. فيديو

التكييف ولا الدفاية هيوفر فاتورة الكهرباء .. اعرف الفرق

موجة أمطار شديدة تغطي 14 محافظة.. وثلوج على جبال سيناء |الطقس اليوم

بعد تهديدات بايدن.. إيران تتوعد برد سريع وحازم على استهداف أراضيها أو رعاياها

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لجميع مستخدمي أندرويد.. وموتورولا تطلق موبايل ببطارية 6000 مللي أمبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة العضلات تستغرق وقتا|هل يساهم كلوب في تجديد عقود ثلاثي ليفربول؟..وموقف صلاح

بفستان جريء.. رشا مهدي تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

شاهد.. فيديو يوثق رد فعل طفلة أجنبية شاهدت فلسطينيا يرتعش من البرد

بإطلالة جذابة وملابس لافتة.. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ