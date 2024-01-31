تحت شعار "من أجل السلام".. محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال باليوم العالمي للتعليم

شهد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الاحتفال باليوم العالمي للتعليم تحت شعار التعلم من أجل سلام دائم، بمشاركة وزارة السياحة والآثار متمثلة في متحف الغردقة، ومديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

كرم محافظ البحر الأحمر 130 طالبا متفوقا من مختلف المدارس الحكومية والمدارس الخاصة على مستوى المحافظة، كما قدمت وزارة السياحة والآثار عرضا ثقافيا فرعونيا على المسرح الروماني بمتحف الغردقة.

يذكر أن منظمة اليونسكو تخصص الحدث هذا العام لمكافحة خطاب الكراهية، اعتمادا على الدور الذي يلعبه التعليم في كبح هذه الظاهرة التى تزايدات السنوات الأخيرة.

حضر الاحتفال اللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وهشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتورة رباب زمزمي وكيل كلية التربية بالغردقة، ونائب القنصل الروسي، نيكيتا شيلين، ووليد علام، المشرف العام على متحف الغردقة.