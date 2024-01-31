مصر وثلاث دول يرسمون ملامح وقف إطلاق النار في قطاع غزة|تفاصيل كاملة

يبدو أن هناك بوادر انفراجة جديدة من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك على خلفية الاجتماع الأخير الذي عقد في باريس بحضور مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي ناقش ملامح اتفاق جديد من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، وإجراء صفقة تبادل جديدة للمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والأسرى لدى الجانب الإسرائيلي.

حماس

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أوضح أن الحركة تلقت مقترحا من باريس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفًا أن الحركة تلقت كذلك دعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه.

قطاع غزة

ملامح مقترح باريس بشأن وقف إطلاق النار في غزة تحدث عنه أيضًا أحد القيادات البارزة في حركة حماس في تصريحات لرويترز، أوضح خلالها أن المقترح يضم ثلاثة مراحل تشمل الإفراج عن المدنيين أولًا ثم إطلاق سراح المجندين المحتجزين ثانيًا ثم ثالثًا وأخيرا تسليم الجثث، لكنه لفت إلى أن عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد بعد وأن المسألة متروكة لعملية التفاوض.

كما هي العادة، شهدت إسرائيل تضاربا في تصريحات مسؤوليها بشأن المقترح الفرنسي، حيث نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون هناك اتفاقا محتملا يهدف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد بمنح حكومة بنيامين نتنياهو شبكة آمان لأي صفقة من شأنها إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، فيما هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بإسقاط حكومة نتنياهو حال التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين مقابل وقف الحرب على قطاع غزة.

جهود حثيثة تقوم بها أطراف دولية وإقليمية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر مُنذ قرابة الأربعة أشهر، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين الفلسطينيين، في ظل تساؤلات حول موعد انتهاء آلة الحرب الإسرائيلية من وقف العدوان بحق الفلسطنيين العُزل.