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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد أمريكا: لن نصمت على أي هجوم ضدنا

سلامي
سلامي


توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أمريكا بأنهم في طهران لن يصمتوا عن اي هجوم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وذكر سلامي  "أنّنا لا نسعى للحرب لكننا لا نهابها".


وبحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا، شدد سلامي على أنّه "في بعض الأحيان يطلق الأعداء تهديدات وحتى هذه الأيام نسمع بعض التهديدات من كلام المسؤولين الأمريكيين.


حول ذلك قال:" نقول لهم أنّكم اختبرتمونا ونعرف بعضنا البعض، ولن نترك أي تهديد دون رد".


ويأتي ذلك بعد تهديدات أمريكية على إثر مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 في هجوم على قاعدة أمريكية في الأردن قرب الحدود السورية، حيث اتهمت واشنطن جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، وفق تعبيرها.

 

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