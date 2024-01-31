عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أكبر الشركات الاستثمارية الأمريكية تبدأ حفر آبار بترولية جديدة في مصر| تفاصيل

وزير البترول ورئيس
وزير البترول ورئيس شركة أباتشي

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جون كريسمان الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى العالمية والوفد المرافق .

 شهد اللقاء استعراض خطط وبرامج عمل الشركة لتكثيف عمليات الحفر الاستكشافى للبترول والغاز وعمليات التنمية المخطط تنفيذها خلال العام الحالى ، بالإضافة إلى خططها التوسعية فى مصر من خلال رغبتها فى الحصول على عدة مناطق استكشافية جديدة بالصحراء الغربية.

وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل لـ 8%

وزير البترول يعلن موعد انطلاق مؤتمر مصر للطاقة "إيجيبس 2024"


وشهد اللقاء استعراض الخطة الطموحة للشركة خلال العامين الماليين الحالى والقادم والتى تتضمن حجم أنشطة مكثف لعمليات حفر الآبار حيث تم التأكيد على أهمية الإسراع ببرامج حفر الآبار الجديدة فى إطار استراتيجية الوزارة التى تولى أهمية قصوى لزيادة الانتاج البترولى.
وجرى خلال اللقاء استعراض المجهودات المشتركة فى مجال كفاءة الطاقة والتشغيل وخفض الانبعاثات بمواقع العمل ، بالإضافة إلى خطة تنفيذ مبادرات الطاقة المستدامة وتقليل الاعتماد على السولار وزيادة الاعتماد على الغازات المصاحبة الغير المستغلة في توليد الطاقة ، فضلاً عن المشاركة فى مشروعات المساهمة المجتمعية فى مناطق عملها وخاصة بمحافظة مطروح.
تعد أباتشى العالمية واحدة من أهم شركاء قطاع البترول ومن أكبر الشركات الاستثمارية الأمريكية وأكبر شركة منتجة للزيت الخام فى مصر من خلال مناطق امتيازها وحقولها المتعددة فى الصحراء الغربية والتى بدأت نشاطها منذ ما يقرب من 3 عقود ، وتمثل حقول الشركة فى مصر أحد أهم المناطق فى محفظة استثمارات الشركة على مستوى العالم.

شركة أباتشى وزير البترول قطاع البترول والثروة المعدنية طارق الملا اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

غير منطقي.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

موضوعات متعلقة

4 آبار وملايين الدولارات.. قطاع البترول في مصر يسطر نجاحات متتالية للاقتصاد| تفاصيل

ترشيحاتنا

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

إصابة 13 شخصا.. النيابة تحقق في حادث انفجار الطالبية|فيديو

الحقونا البيت بيقع.. أول فيديو من حادث انفجار الطالبية

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمين وأسرة طفلتي الأسانسير إلى محكمة مدينة نصر

كأنه زلزال.. شهود عيان على حادث الطالبية: سمعنا صوت انفجار قوي|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي.. سنجبر أهل غزة على التهجير بهذه الطريقة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ