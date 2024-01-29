وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل لـ 8%

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع يستهدف حصة من سوق الهيدروجين العالمي تصل إلى 8% خلال السنوات القادمة.

وأضاف “الملا”، في تصريحات لوكالة “سي إن بي سي عربية”، أنه سيتم اعتماد استراتيجة الهيدروجين الأخضر من مجلس الوزراء قريباً، مشيراً إلى أنه يجرى العمل حالياً على بعض الإجراءات التحويلية لزيادة صادرات الأسمدة الخضراء.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، والذى يهدف إلى تشجيع الاستثمارات وإنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر، جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز ما يهدف إليه مشروع القانون، والمتمثلة فيما يلي:

إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح )

يدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب.

استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.

استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي.