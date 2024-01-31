عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 259 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية،  259 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

الزمالك يضم محمد عاطف لاعب طنطا رسميا.. تفاصيل

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 259 عبوة.

تأهل 10 فرق من جامعة طنطا للتصفيات النهائية في مسابقة إبداع 12

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الطب البيطري الطب البيطري بالغربية حاتم أنور شرطة البيئة والمسطحات مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية مديرية الطب البيطرى بالغربية مراكز المحافظة مجهولة المصدر الدكتور حاتم أنور الجهات المعنية العيادات البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

موضوعات متعلقة

بسبب حلاوة المولد.. جنايات طنطا تنظر أولى جلسات محاكمة عجوز أنهى حياة جارته

ترشيحاتنا

طريقة واحدة للاستعلام عن نتائج الترم الأول 2024 بجامعة عين شمس.. تعرف عليها

لمنع بيعها بالأسواق.. الداخلية تضبط 10 آلاف علبة سجائر داخل مخزن بالقليوبية

البورصة تبدد المكاسب بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متهم بسرقة 4 ملايين جنيه.. قبول استئناف النيابة على براءة «مستريح الأدوات الصحية»

خاص| «صدى البلد» يرصد آثار الدمار في حادث انفجار الطالبية.. فيديو

كيلو اللحمة بـ 400 جنيه.. عقوبات مضاعفة وحبس للتجار حال التلاعب «تفاصيل»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

ملابس جريئة.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بصورها| شاهد

كلاكيت ثاني مرة| محيي إسماعيل بموقف محرج.. ويخرج غاضبًا من معرض الكتاب

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي.. سنجبر أهل غزة على التهجير بهذه الطريقة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ