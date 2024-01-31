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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارض روسي يتحدي بوتين في انتخابات الرئاسة القادمة بأكثر من 100 ألف توقيع

ناديجدين
ناديجدين

 


قال المرشح الروسى المعارض للحرب الروسية الأوكرانية بوريس ناديجدين اليوم الاربعاء انه قدم 105 الاف توقيع لتأكيد مركزه كمرشح رئاسي للجنة الانتخابات المركزية وذلك في محاولة منه لتحدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24 الفرنسية.

وستقوم لجنة الانتخابات المركزية بالتحقق من صحة  التوقيعات المقدمة من ناديجدين وغيره من المرشحين المحتملين، وستعلن الشهر المقبل من سيواجه بوتين في صناديق الاقتراع.

ويعتبر محللون أن فوز بوتين بالانتخابات نتيجة حتمية، ولكن ناديجدين فاجأ بعض المراقبين بانتقادات لاذعة لما أطلق عليه الكرملين "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وتعاني مناطق في روسيا من تراجع امدادت الطاقة اللازمة للتدفئة في فصل الشتاء الرهيب .
قال ناديجدين في وقت سابق من هذا الشهر إن البلاد بمقدورها إنفاق المزيد من أجل تدفئة مواطنيها إذا استبدلت ما تنفقه على الجيش لصالح المواطنين.

وباعتباره مرشحًا من قبل حزب سياسي، فقد احتاج ناديجدين  إلى جمع 100 ألف توقيع عبر 40 منطقة على الأقل من أجل الترشح للانتخابات المقررة في الفترة من 15 إلى 17 مارس.

ويحتاج بوتين، الذي اختار الترشح كمستقل وليس كمرشح لحزب إلى 300 ألف توقيع لكنه جمع بالفعل أكثر من 3.5 مليون توقيع، وفقًا لمؤيديه.

 

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