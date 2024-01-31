شارك الإعلامي محمد فاروق، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبراً ساراً لجمهور نادي الاسماعيلي.

وكتب محمد فاروق عبر فيسبوك: "رسميا.. الإسماعيلي يعلن نجاحه في إنهاء أزمة القيد بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة“.

من جانب آخر، تقدم نادي الاتحاد الليبي، بعرض رسمي للإسماعيلي المصري، بهدف التعاقد مع مهاجم الدراويش، خلال فترة الانتقالات الشتوية والجارية.

وطلب الاتحاد التعاقد مع التوجولي ياو أنور على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مقابل 300 ألف دولار.

ويعد المهاجم التوجولي أحد أهم لاعبي فريق الإسماعيلي، حيث لعب خلال الموسم الحالي 10 مباريات في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.