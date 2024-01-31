حزب الله يستهدف ‏تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة ميتات

أعلن حزب الله اللبناني استهداف المقاومة الإسلامية من بعد ظهر اليوم الأربعاء تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وذكر الحزب في بيان له ان ذلك يأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.
وفي وقت سابق استهدف حزب الله قاعدة خربة ماعر بالصواريخ حيث تم اصابتها بشكل مباشر.
كما استهدفت عناصر المقاومة اللبنانية ، انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان حيث حقّقوا فيه إصابات مباشرة.
فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق بنيران مدفعيتها الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة.
وكان قد تم إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة عرب العرامشة.