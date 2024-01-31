حزب الله يستهدف ‏تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة ميتات

أعلن حزب الله اللبناني استهداف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏ المقاومة الإسلامية من بعد ظهر اليوم الأربعاء ‏تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وذكر الحزب في بيان له ان ذلك يأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.



‏ وفي وقت سابق استهدف حزب الله قاعدة خربة ماعر بالصواريخ حيث تم اصابتها بشكل مباشر.

كما استهدفت عناصر المقاومة اللبنانية ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌، انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان حيث حقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏

فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق بنيران مدفعيتها الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة.



وكان قد تم إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة عرب العرامشة.