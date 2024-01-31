لبحث ما بعد حرب غزة.. سوليفان يلتقي بحليف نتنياهو

يجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الحليف المقرب لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في واشنطن اليوم الأربعاء، بحسب مصدر مطلع على الأمر.

وأكد المصدر لموقع “أكسيوس” الأمريكي، أن المحادثات ستغطي خطط إسرائيل لما بعد انتهاء الصراع مع حماس.

وفي تطور، أبلغ مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، أن هناك مؤشرات قوية تشير إلى تقدم صفقة الرهائن المقترحة. الاتفاق، الذي تم صياغته خلال محادثات في باريس ضمت إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، ينتظر حاليا موافقة مجلس الوزراء بكامل هيئته.

وفي الوقت نفسه، أعلنت حماس أنها تراجع بعناية اقتراح وقف إطلاق النار. ووفقاً لمسؤول كبير في حماس، فإن الهدنة المقترحة تتألف من ثلاث مراحل: إطلاق سراح المدنيين المتبقين، يليه إطلاق سراح الجنود، وفي نهاية المطاف، إعادة جثث الرهائن الذين فقدوا أرواحهم.

ولم يتم عرض شروط الصفقة، بحسب المصدر، رسميًا على مجلس الوزراء بكامل هيئته، مما خلق مستوى من عدم اليقين بشأن الانتهاء منه.