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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، انتقال عمرو السيسي نجم الزمالك إلى فيوتشر.

وكتب شوبير، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "رسميا.. فيوتشر يعلن تعاقده مع اللاعب عمرو السيسي قادما من الزمالك".

وأتم نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، أبرزها عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز.

ويوجد السعيد حاليا داخل نادي الزمالك؛ لحسم جميع بنود التعاقد، والذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسميا خلال ساعات، عقب غلق باب القيد، في العاشرة من مساء اليوم.

ويسارع مجلس حسين لبيب، في الوقت؛ لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية، بعد إنهاء أزمة القيد، الذي جرى إيقافه من الفيفا؛ بسبب الديون المتراكمة على النادي بشأن قضايا مختلفة.

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