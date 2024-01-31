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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول جناح ضيف الشرف: زوار معرض الكتاب نفس عدد سكان النرويج.. فيديو

مسئول جناح النرويج
مسئول جناح النرويج

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، لقاء مع مارجت فالسو، مسئول جناح النرويج، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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مسئول دار عراقية : معرض القاهرة للكتاب أبهرنا.. وأسعارنا لا تناسب السوق المصرية

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وفود أجنبية وعربية | ملامح اليوم السابع من معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقالت مارجت فالسو، مسئول جناح النرويج، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: "معرض القاهرة الدولي للكتاب أكثر من رائع، وكبير جدا، وجميع أن أرى كل هؤلاء الناس يتجمعون في هذا المعرض وهو شيء ملهم".

 

وأضافت: سمعت أن عدد المشاركين يصل إلى 5 ملايين وربنا هو نفس عدد سكان النرويج، لافته: "هذه المرة الثانية لي لزيارة مصر، حيث جئت العام الماضي للمعرض من أجل التعرف على المعرض والتخطيط من أجل ما نفعله في الدورة القادمة".

 

واسترسلت: "لدينا تواجد في مصر وأثناء المعارض الكبرى للكتاب نتواصل دائما مع العديد من الناشرين المصريين، ونتعاون معهم، فضلا عن زيادة عدد أعمال المترجمة، وهو نوع من التعاون ونقطة بداية لهذا المستوى من التعاون على مستويات عليا مع العديد من الأعمال المترجمة".
 

مسئول جناح النرويج معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة النرويج

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