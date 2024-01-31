وفود أجنبية وعربية | ملامح اليوم السابع من معرض القاهرة الدولي للكتاب

كشف عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة «إكسترا نيوز» تفاصيل فعاليات اليوم السابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، مشيرًا إلى أن المعرض تجاوز المليوني زائر في يومه السابع، داخل قاعات معرض القاهرة بالتجمع الخامس.



وأضاف «إبراهيم» خلال حديثه على قناة «إكسترا نيوز»، أن المعرض يستقبل الكثير من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، لافتًا أن دور النشر في هذا العام وصلت لـ 1200 ناشر وعارض داخل المعرض، زيادة عن العام الماضي بـ 153 دار نشر.

وتابع، أن الفعاليات داخل القاعات في هذه النسخة تشهد الكثير من العروض الفنية والتي تلقى إقبالا جماهيرًا كبيرًا، وندوات مهمة وحفلات توقيع الكُتّاب، مضيفًا أن هناك ندوة هامة يقيمها جناح الأزهر الشريف، ويحاضر فيها وزيرة الدولة للهجرة عن دور الدولة في الحفاظ على الهوية المصرية.

