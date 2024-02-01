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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعرها كسر الـ100 ألف جنيه.. بيع 200 ألف قطعة لـ«نظارة آبل الجديدة»

Apple Vision Pro
Apple Vision Pro

ارتفع عدد سماعات الرأس Apple Vision Pro المباعة بسرعة كبيرة، حيث تراوح بين 160 و180 ألف قطعة، وفقًا لتقديرات المحلل Ming-Chi Kuo. والآن، أصبح هناك مصدر آخر يؤكد هذا التقدير.

تحدث موقع MacRumors إلى مطلع داخلي، والذي ادعى ببيع 200 ألف جهاز Vision Pro منذ بدء الطلبات المسبقة قبل 10 أيام، وصدر تقدير Kuo بعد 3 أيام من الإطلاق، مما يعني أن المبيعات تباطأت قليلاً.

سعرها كسر ال 100 ألف..نظارة آبل الجديدة اتباع منها 200 ألف قطعة 

الطلب الأولي على نظارات Apple Vision Pro يتجاوز التوقعات

من المقرر رفع حظر تقييمات الحاسوب المكاني الجديد اليوم، وتبدأ عمليات الشحن والمبيعات المفتوحة يوم الجمعة. والسؤال الآن هو: هل ستساعد المراجعات على إقناع الناس بأنهم بحاجة إلى نظارات الواقع المختلط من Apple؟ أم العكس؟.

وبسبب سعرها البالغ 3500 دولار أمريكي؛ فإن هذه النظارات موجهة للشركات والهواة الأثرياء، لذلك لا تتوقع أن تتفوق مبيعاتها على iPhone أو حتى Mac. لكن هذه هي أول فئة منتجات جديدة تدخلها Apple منذ فترة، لذا يعتمد عليها الكثير (ربما ليس بقدر سيارة Apple، التي واجهت مشاكل مؤخرًا).

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