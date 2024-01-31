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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور سميحة أيوب.. تكريم رشوان توفيق بالمسرح القومي

رشوان توفيق
رشوان توفيق

أقيم حفل تكريم الفنان القدير رشوان توفيق اليوم، على عطائه ومشواره الفني والمسرحي الذى يقيمه المركز القومي للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال داخل المسرح القومي بالعتبة.

وحرص على الحضور كل من النجوم سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، والفنان محمود حميدة والفنانة دنيا عبد العزيز.

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ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق، بتعليق صوتي للفنان القدير أشرف طلبة، سيناريو وكتابة تعليق صوتي سمير حنفي، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج د. محمد إسماعيل. 

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية؛ يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز؛ حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت: كريم عافية، آلة الكلارينت: إيناس صدقي، وعلى آلة التشيلو: عمرو صبحي. ويختتم الحفل بإهداء الفنان القدير رشوان توفيق درعا تذكاريا وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.

احمد فتحي الإنتاج الثقافي أشرف طلبة الدكتورة نيفين الكيلاني الفرقة الموسيقية رشوان توفيق

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