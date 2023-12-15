دور صعب ومهم.. رشوان توفيق يكشف لصدى البلد عن أحدث أعماله

كشف الفنان القدير رشوان توفيق لـ"صدى البلد" عن أحدث اعماله وهو مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الف ليلة وليلة" لـ ياسر جلال، المقرر عرضه في دراما رمضان 2024 ، مشيراً إلى أنه دور صعب ومهم على الرغم من صغر مساحته.

مسلسل "ألف ليلة وليلة"من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر إعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

يذكر أن الفنان رشوان توفيق، ظهر مؤخرا أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024، وحرصه على الإدلاء بصوته في لجنته بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، معبرا عن سعادته البالعة بإقبال المواطنين على الانتخابات على مدار أيامها الثلاثة والتي استمرت من يوم الأحد وحتى الثلاثاء.