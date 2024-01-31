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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 7 عاملين في مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

مراكز الشباب
مراكز الشباب

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة في نطاق إدارتي بنها وطوخ. 


وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية،أنه تمت متابعة مراكز شباب الأشراف بدجوى وطنط الجزيرة وبرشوم الكبرى والسيفا وطحلة وكفر طحلة والفخورة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها أمام الأعضاء والزوار.


أما مركز شباب دجوى والعمار الكبرى يمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهم، كما شملت المتابعة مركز شباب أكياد دجوى وجزيرة الأحرار وكفر الرجالات وبرشوم الصغرى وكفر الفقهاء مغلقين في أوقات العمل الرسمية.


كما تم تبين استخراج إيصالات رسمية نظير تأجير الملاعب، وتم التنبيه بفتح المراكز في أوقات العمل الرسمية لاستقبال الأعضاء والرواد خلال إجازة نصف العام تمهيدا لممارسة أنشطتهم المختلفة، كما أمر الصبروط باحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

القليوبية الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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