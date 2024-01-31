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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استخراج "بلف عجلة" من القصبة الهوائية لطفل بمستشفى بنها الجامعي ..صور

البلف
البلف

نجح فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي في استخراج بلف عجلة عربة كارو من القصبة الهوائية لطفل يبلغ 10 سنوات.

كانت المستشفى قد استقبلت طفلا عمره 10 سنوات يعاني من كحة والتهاب شعبي وحرارة لا تنزل لمدة شهر، وبعد عمل أشعة مقطعية تبين وجود جسم غريب بالقصبة الهوائية اليسري أدي إلي انحسار البلغم داخل الرئة والتهاب رئوي وارتفاع بدرجة الحرارة.

وبسؤال الطفل أكد أنه أثناء اللعب باستخدام (بلف عجلة عربة كارو) وضعه في فمه ثم ابتلعته وإصابته كحة شديدة وبعد أن هدأت الكحة خاف ولم يخبر أحد من أهله.

وعلى الفور تم اجراء منظار على الشعب الهوائي واستخراج البلف وتشفيط البلغم وانقاذ حالة الطفل.

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مستشفى بنها الجامعي بنها الجامعي بنها القصبة الهوائية اشعه مقطعيه

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