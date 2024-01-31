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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستيعاب الحالات.. وكيل صحة القليوبية يوجه بزيادة عدد أسرة العناية المركزة بـ«حميات طوخ»

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية مفاجئة، داخل مستشفى حميات طوخ، للتأكد من الانضباط الإداري داخل المستشفى، وتواجد الفريق الطبي النوباتجي.


كما تفقد وكيل الوزارة، جميع أقسام المستشفى، كقسم الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والأقسام الداخلية، المعمل، والصيدلية، وتأكد من انتظام سير العمل.


وأثناء المرور، انتقد وكيل الوزارة مستوى النظافة العامة بالمستشفى، وأكد على ضرورة الإهتمام بالنظافة بشكل مستمر وعلى مدار اليوم، مؤكدا على محاولة الاستغلال الأمثل للأماكن غير المستغلة بالمستشفى بجانب التوسع في عدد أسرة العنايات المركزة للكبار ليصل عددها إلى 16 سرير بدلا من 12 ابتداءا من الثلاثاء، إضافة إلى إعادة ترتيب وتنسيق سكن فنيي المعمل.


ووجه وكيل وزارة الصحة أيضا بسرعة إصلاح عدد 2 جهاز تنفس صناعي، مع تقديم الدعم المادي كاملا من أجل الانتهاء من عملية الاصلاح.
وقام وكيل الوزارة بتكليف مديرة المستشفى بمحاولة تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في استكمال بعض متطلبات المستشفى، مشددا على ضرورة اتباع معايير مكافحة العدوى والجودة وتطبيقها بشكل يضمن صحة وسلامة المريض.

القليوبية حميات طوخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية العنايات المركزة الدكتور حموده الجزار

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