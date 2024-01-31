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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يعلن تنظيم رحلات تعليمية للطلاب الوافدين لتعريفهم بالثقافة المصرية

جانب من المجلس
جانب من المجلس

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء مجلس الجامعة.

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بتقديم الشكر إلى القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة على الأداء المنضبط والجهود المبذولة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول والخروج بها بشكل منظم ، مؤكدا علي أهمية متابعة أعمال التصحيح وسرعة إعلان النتائج خلال الأسبوع القادم حتي يتمكن الطلاب من تسجيل المقررات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

ووجه رئيس الجامعة بتكثيف أعمال الصيانة داخل الكليات والمدن الجامعية والأماكن التي تقدم الخدمات للطلاب، خلال فترة إجازة نصف العام ، كما وجه رئيس الجامعة أيضا بتكثيف ورش العمل المتعلقة ببنك المعرفة المصري لاستفادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ومنسوبي الجامعة منه باعتباره مصدر هام من مصادر التعلم وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطنى من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

كما وجه الدكتور ناصر الجيزاوي إدارة الوافدين بالجامعة بتنظيم رحلات سياحية تعليمية للطلاب الوافدين خلال إجازة نصف العام بهدف تنشيط السياحة وتعريف الطلاب على الثقافة المصرية والأماكن السياحية داخل القاهرة الكبرى للترويج للأماكن السياحية ببلادهم من خلال الطلاب الوافدين باعتبارهم سفراء مصر بالخارج.

وقام "الجيزاوي" بتقديم التهنئة لمنسوبي الجامعة لتصنيفها ضمن أفضل 10جامعات مصرية فى تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية اصدار يناير 2024 ، مؤكدا أن ذلك ياتى لجهود الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي.

وأوضح أن تصنيف ويبومتركس يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها.

واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي فعاليات ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية ، والتى تنظمه كلية التربية النوعية بالجامعة ويشارك فيه 10جامعة مصرية ويضم عدد من المسابقات فى مجالات التربية الفنية ، والاقتصاد المنزلي ، والتربية الموسيقية ، وتكنولوجيا التعليم ، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية.

كما استعرض الاستعدادات والترتيبات الخاصة بتنظيم فعاليات هاكاثون "التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم "تحت شعار الوطن محتاج لجميع الهمم"، ومؤتمر كلية التجارة العلمي عن "مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية "والمقرر انعقادهم خلال شهر فبراير المقبل.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول تصنيف ويبومتركس

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