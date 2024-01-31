قليوب التخصصى تنقذ حياة شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب.. صور

نجح فريق طبى بمستشفى قليوب التخصصى في انقاذ حياة شاب حضر إلى المستشفى ويعانى من تدهور في العلامات الحيوية ونزيف حول القلب نتيجة طعنة نافذة بالصدر بآلة حادة .

وقالت الدكتور نهى هلال استشاري جراحة القلب و الصدر ان المريض ويدعى "م.ش " حضر لقسم الطوارئ في حالة خطرة نتيجة طعنة في الصدر اثر مشاجرة.

وعلي الفور قام الدكتور اسلام الجندي والدكتور عبدالله احمد بقسم الطوارئ بإجراء الإسعافات الأولية و الاشعات وتبين من خلال الاشعات و جود نزيف حول القلب ادي الي اندحاس لعضلة القلب و تدهور العلامات الحيوية للمريض.

وأضافت أنه تم تجهيز غرفة العمليات و فريق التخدير و تبين أثناء الجراحة أن الطعنة أصابت القلب بجرح نافذ بالبطين الأيسر و تم قطب جرح القلب والسيطرة علي النزيف.

وأوضحت أنه بعد ذلك خرج المريض في حالة مستقرة و تم نقله للعناية الفائقة لاستكمال العلاج وضم الفريق الطبي الدكتور اسامه إبراهيم أخصائي الجراحة العامة و الدكتور أمير خالد أخصائي الأوعية الدموية و فريق التخدير الدكتور عبدالله زغب ودكتور احمد يونس ودكتور أحمد الديب والدكتورة أمل يوسف و الدكتورة شيماء حامد و الدكتور احمد صبري .