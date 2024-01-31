لجنة لدراسة حقوقهم.. انتهاء اعتصام عمال شركة ملابس جاهزة بصرف علاوة للعاملين

بعد تدخل اتحاد عمال القليوبية..

نجحت مفاوضات اتحاد عمال القليوبية برئاسة السيد عبد الرحمن عبد الغنى وعباس صابر امين عام اتحاد نقابات عمال القليوبية فى إنهاء اعتصام عمال شركة تي اند سي لتصنيع الملابس الجاهزة .



جاءت المفاوضات بحضور ممثلي إدارة الشركة ومثلي مديرية العمل لمناقشة طلبات العمال وفق القانون واللوائح المنظمة للعمل .

وانتهت المفاوضات للاتفاق على

صرف علاوة قدرها ٢٥٪ للعاملين مع التأكيد علي المطالبة بدراسة زيادة تصل ال٣٠٪ كما يجرى دراسة زيادة بدل الوجبة من ٢٠ جنيها إلى ٤٠ جنيها وزيادة حافز الإنتاج من ١٥٪ إلى ٣٠٪ علي أن يكون البت باتخاذ القرار سريعا .



وأكد محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال ان الحقوق المشروعة للعمال يجب تلبيتها وفق القانون و اللوائح المنظمة مع مراعاة عدم تعطيل العمل تدعيما لاستمرار الانتاج .



و صرح عباس صابر امين عام اتحاد عمال القليوبية أنه قد تم التأكيد من بأنه لا مساس بحقوق العمال وفق القانون ولكن دون تعطيل العمل ووقف الإنتاج و تابع ان ما توصلت إليه المفاوضات اليوم من إنهاء للاعتصام يدل على حرص عمال الشركة على المصلحة العامة استمرارا لعجلة الانتاج مع وعد من إدارة الشركة لاتخاذ اللازم نحو تحقيق مطالب العاملين.