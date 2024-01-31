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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول صور لطبيب مستشفى المطرية ضحية مدير البنك

صدى البلد

حصل صدي البلد علي صور لطبيب المطرية د. محمد سامي الذي تم الاعتداء عليه اليوم 

وتعدى مدير بنك على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بعد مشادة بينهما لرفضه دخول زوجة الأول لزيارة والدتها بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية .

وتبلغ لقسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية العام بضبط شخص سن 38 يعمل مدير إدارة في  بنك شهير ومقيم مدينة نصر اول ، لقيامه بالتعدي بالضرب علي طبيب بقسم الاستقبال وإحداث إصابته بنزيف بالمخ وخلع بالكتف.

واقعة التعدي جاءت بسبب حدوث مشادة كلامية بين زوجة المتهم والطبيب؛ لمنعها من زيارة والدتها لانتهاء مواعيد الزيارة.

واقتيد المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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