ليس بأي ثمن.. نتنياهو يوضح شروط إسرائيل للتوصل إلى صفقة جديدة حول الأسرى

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا بالفيديو أكد فيه أن إسرائيل تعمل على التوصل إلى إطار آخر للإفراج عن الأسرى، لكن ليس بأي ثمن.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو: “هناك خطوط حمراء لن نتجاوزها، بما في ذلك: لن ننهي الحرب، ولن نسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ولن نطلق سراح آلاف الفلسطينيين”.

وأضاف أنه بالإضافة إلى العمل على إخراج الرهائن، تعمل إسرائيل على تحقيق أهدافها الأخرى في الحرب، وهي “القضاء على حماس وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا مرة أخرى”.

أكد مسئول كبير في حماس لوكالة "رويترز" أمس الثلاثاء أن الصفقة من المتوقع أن تشمل ثلاث مراحل في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين والمرضى، وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق سراح جميع الجنود، وفي المرحلة الثالثة سيتم إعادة الجثث.